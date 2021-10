O Cruzeiro tem 0,09% de chances de acesso à elite do futebol brasileiro, de acordo com o departamento de matemática da UFMG. Para alcançar a tão sonhada volta à Série A, a comissão técnica e os jogadores calculam que é necessário vencer todos os dez jogos restantes da competição. E isso inclui um feito que só o Botafogo foi capaz até aqui.

A Raposa precisa bater o Coritiba nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), em pleno estádio Couto Pereira. Só um time conseguiu esta façanha na atual edição do torneio: o Botafogo, em 27 de agosto passado, pela 21ª rodada da competição nacional.

Nos outros 13 jogos que disputou, o time obteve oito vitórias e cinco empates. O Coritiba é dono da segunda melhor campanha como mandante na Série B, com 29 pontos conquistados em 42 possíveis. O aproveitamento de 69,05% só é pior que o do próprio Botafogo dentro de seus domínios.

Em que pese a dificuldade para conseguir o acesso e o desafio complicado que terá pela frente, o lateral esquerdo Matheus Pereira confia na vitória diante do líder da Série B e também no acesso.

“Então, nós temos mais dez jogos muito importantes para fechar a temporada bem, ainda temos chance de subir. Enquanto houver chance, a gente vai buscar. A gente só pensa no ano que vem quando acabarem esses jogos. Estamos focados nesses dez jogos para fazermos excelentes jogos e sairmos com as vitórias”, disse em entrevista coletiva nessa quarta-feira (6).

O Cruzeiro é o 12º colocado da Série B com 35 pontos, 13 a menos que o Goiás, quarto e último do grupo de acesso. Os mineiros têm cinco de vantagem para o Londrina, primeiro da zona de rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, soma 54 pontos e é o líder da competição nacional.