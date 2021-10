Na próxima semana ( de 14 a 17 de outubro), Tiradentes recebe pelo segundo ano consecutivo, a Feira Literária de Tiradentes (Fliti), evento gratuito de incentivo à leitura através da democratização do acesso aos livros e com a presença de autores e atividades lúdicas e literárias para todas as idades.

Na primeira edição, em outubro do ano passado, a feira foi palco da comemoração dos 40 anos do Menino Maluquinho. Desta vez, os homenageados serão a escritora Paula Pimenta e o ilustrador Roger Mello, que, junto com outros 56 convidados, estarão na Fliti, que será totalmente presencial, mas seguindo todos os protocolos sanitários. O evento também contará com a presença dos escritores e colunistas de O TEMPO, Laura Medioli, Fernando Fabbrini e Fabrício Carpinejar.

Confira a programação completa da Fliti:

14/10 – QUINTA-FEIRA

ARENA LITERÁRIA

10h – Cerimônia de abertura – Presença do Exmos. Srs. Prefeito Nilzio Barbosa, Secretário de Governo, Rogério de Almeida, e Secretário de Turismo, Cultura e Lazer, Christian Silveira Bastos. Convidada especial: Professora Leonor Gomes.

11h – Bate-papo “O pensamento e o traço: a arte narrativa no mundo” – Autor homenageado: Roger Mello – Vencedor do Prêmio Internacional Hans Cristian Andersen – considerado o Nobel da Literatura para Crianças e Jovens. Mediação: Volnei Canônica.

12h – Lançamento do livro “Acesa”, da escritora Glaura Santos.

13h – Bate-papo com a escritora Thaíse Santana, autora do livro “Mulher Palavra”.

14h – Lançamento do livro “Quem mora na casa torta?” e contação de histórias, com a escritora Márcia Paschoalin.

15h – Lançamento do livro “Mineralidades e ôtros trem”, da escritora Maria Mello.

16h – Bate-papo com a autora Sônia Rodrigues sobre os livros: “Casa de Delícias” e “Retorno de Emília”.

16h30 – Mesa de lançamentos dos livros “O Menino que dormia de chuteiras” com o autor Aloisio Júnior, “O dito pelo não dito”, com Peter Rossi, e “Janelas Visitadas”, com Roberto Marcio.

17h – Lançamento e bate-papo sobre o livro: “Minhas histórias são suas histórias”, da autora Luciana Savaget.

18h – Bate-papo com o autor André Parreira sobre o papel da literatura na manutenção dos valores familiares no século XXI.

19h – Companhia de Inventos – Nado Rohrmann e André Franca Rohrmann – apresentam o espetáculo “O Construtor do Imaginário”.

Museu da Liturgia – Roda Ilustrada

10h às 17h – Exposição de estandartes ilustrados.

15h às 17h | Ateliê Livre – ilustradores André Neves, Demóstenes Dumont e Roger Mello – Coordenação: Verônica Lessa

Ônibus-biblioteca Livros nas Praças

15h30 – “A Festa no Céu” – contação de história musicada e interativa com Diego Carvalho.

15/10 – SEXTA-FEIRA

ARENA LITERÁRIA

10h – Bate-papo sobre o livro “Só de Bichos”, com a escritora Laura Medioli.

11h – Lançamento do livro “O café do Sargento”, com o escritor Fernando Fabbrini.

12h – Lançamento e bate-papo sobre o livro “Obrigada”, de André Neves. Mediação: Verônica Lessa.

13h – Lançamento e bate-papo sobre os livros “Mãe” e “Pai”, da Coleção Família, de Guto Lins. Mediação: Adriana Lins

14h – Bate-papo com o autor Antônio Voohres sobre o livro “A Metade do meu Enzo”.

15h – Palestra: “A magia de um Escritor pelo olhar se seu filho”, com Marco Simões Coelho.

16h – Bate-papo sobre o livro “A menina com cheiro de Alecrim”, com Adriana Gamelas.

16h30 – Bate-papo e contação de história do livro “A Avó Amarela”, com a autora Júlia Medeiros.

17h – Palestra “A História nas histórias: a construção do romance histórico”, com Luize Valente, autora dos livros “Sonata em Auschwitz” e “Uma praça em Antuérpia”.

17h30 – Lançamento do livro “Leon”, contação de história e bate-papo com Gisela de Castro, autora do livro “Um voo sobre as capitais brasileiras”.

18h – Bate-papo e lançamento do livro “Desejo de Liberdade”, do escritor Adalberto Luiz.

18h30 – Bate-papo “Cozinhando com Letras” com a chef Beth Beltrão.

19h – Mesa de lançamentos dos livros “Guia das Borboletas da Serra de São José”, do escritor Ello Brasil, e “Passos da Paixão de Tiradentes”, da escritora Vanessa Taveira. Mediação: Luiz Cruz

Museu da Liturgia – Roda Ilustrada

15 às 17h – Slam de ilustração – ilustradores André Neves, Demóstenes Dumont, Guto Lins, Mariana Massarani e Roger Mello – Apresentação: Volnei Canônica

Ônibus – biblioteca Livros nas Praças

11h – Contação de histórias com a escritora mirim Nina Falcão.

15h30 – Brasil de Histórias – José Mauro Brant canta e conta uma aventura pelo folclore brasileiro.

16/10 – SÁBADO

ARENA LITERÁRIA

10h – Bate-papo e lançamento do livro “Tanta chuva no céu” (Prêmio Selo Distinção Cátedra UNESCO de Leitura), de Volnei Canônica.

11h – Palestra “A arte poética da convivência – o poder da gentileza” e lançamento do livro “Depois é nunca”, com o poeta, cronista e jornalista Fabrício Carpinejar.

12h – Mesa dos ilustradores: Os labirintos da imagem – ilustradores: André Neves, Guto Lins, Mariana Massarani, Roger Mello e Rui de Oliveira – Mediação Volnei Canônica

13h – Lançamento do livro “A pomba e a formiga – fábula adaptada de La Fontaine”, de Mirella Spinelli.

14h – Lançamento e bate-papo sobre o livro “As Cartas de Constança Guimarães”, com a escritora Eliane Marta.

15h – Lançamento dos livros “Palavras em mim”, da escritora Márcia Gomes, e “Estação das Crônicas: o santuário do Lenheiro”, do escritor Ulisses Passareli.

16h – Mesa de bate-papo “Paula Pimenta: dos livros para as telas”, com a escritora homenageada Paula Pimenta.

17h – Lançamento do livro “Lia e as palavras” e bate-papo com a autora Camila Rocha.

18h – Mesa de bate-papo “O Protagonismo animal na literatura infantil” com Henrique German, autor do livro “Ratazan e o sorriso escondido”, e Susana Furtado, autora que lançará o livro infantil bilíngue: “A Turma do Juscelino em: o sumiço da Gata Malhada.”

19h – “Coral Entre & Vista”, do Ponto de Cultura Oficina de Teatro Entre & Vista.

Museu da Liturgia – Roda Ilustrada

15h às 17h | Ateliê Livre – ilustradores André Neves, Guto Lins, Mariana Massarani, Roger Mello e Rui de Oliveira – Coordenação: Volnei Canônica

Ônibus – biblioteca Livros nas Praças

11h – Contação de histórias “Lia e as palavras”, com a escritora Camila Rocha

15h30 – Musical infantil “Histórias em quatro fábulas”, com os artistas Jujuba e Ana.

17/10 – DOMINGO

ARENA LITERÁRIA

10h – Bate-papo sobre o livro “Bruce: O cão da minha dindinha”, da escritora mirim Maria Fernanda Gonçalves.

10h30 – Lançamento do livro “Em alto mar” e bate-papo com o escritor mirim Guy Costaneto.

11h – “O Livro dos Acalantos” – aula espetáculo com o autor, cantor e contador de histórias José Mauro Brant.

12h – Bate-papo e lançamento do livro de poemas “Não vou ao meu enterro”, do escritor Marcelo Girard.

13h – Espetáculo musical “Contos em cantos “, sobre as histórias do imaginário popular, com os artistas Jujuba e Ana.

14h – Lançamento e bate-papo sobre o livro “Contos de Fada e Histórias Clássicas”, de Rui de Oliveira – Mediação: Roger Mello.

15h – Lançamento do livro “Angie” e bate-papo com o escritor Leonardo Costaneto.

16h – Bate-papo com o autor Alberto Lima Paolucci do livro: “Estrela, o Pônei preguiçoso”

17h – Bate-papo com João Pedro Portinari, autor e vítima do ataque de tubarão que inspirou o livro “A Isca”.

18h – Bate-papo e contação de história com Chico Aníbal sobre a coleção “Que bicho será?”, de Ângelo Machado, em homenagem ao centenário de nascimento de Maria Clara Machado.

19h – Apresentação da Banda Ramalho.

20h – Encerramento da 2ª FLITI.

Museu da Liturgia – Roda Ilustrada

16 às 17h | Slam de ilustração – ilustradores Guto Lins, Mariana Massarani, Mirella Spinelli. Roger Mello e Rui de Oliveira – Apresentação: Volnei Canônica

Ônibus – biblioteca Livros nas Praças

10h30 – Contação de histórias com Alessandra Visentin.

15h30 – July apresenta “O Reino do Conhecimento em Festa”.