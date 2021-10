O Cruzeiro vai ao Couto Pereira para tentar uma vitória sobre o Coritiba na partida válida pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo se inicia às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (8).

O Coritiba é o líder do torneio nacional, com 54 pontos conquistados em 28 partidas. O time tem quatro de vantagem para o Botafogo, vice-líder. O Cruzeiro é o 12º, com 35 pontos, 13 atrás do Goiás, último do grupo de acesso para a elite do futebol brasileiro. A equipe tem cinco de vantagem para o Londrina, primeiro da zona de rebaixamento para a Série C.

Os mineiros entram em campo desfalcados para enfrentar o Coxa Branca. O volante Flávio, o meia Marcinho e o atacante Wellington Nem não viajaram para Curitiba e são desfalques. O trio faz trabalho com o departamento médico. O lateral direito Norberto realiza tratamento de fisioterapia na Toca da Raposa II e também não viajou.

As novidades dentre os relacionados do Cruzeiro são o volante Rômulo, recuperado de desgaste muscular, e o atacante Vitor Roque, que defende o time sub-17 e fará a sua primeira aparição entre os profissionais.

O Coritiba terá dois retornos importantes para o compromisso que acontece no Couto Pereira: o zagueiro Henrique e o meia-atacante Robinho. Os dois são vistos como destaques do esquema tático do Coxa Branca, atual líder da competição.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CRUZEIRO

Motivo: 29ª rodada da Série B do Brasileiro

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 8 de outubro de 2021 (sexta-feira)

Horário: às 21h30 (de Brasília)

Onde acompanhar: Rádio Super 91.7 FM, SporTV e PFC (pay-per-view)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA/BA) E Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

CORITIBA: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Val) e Robinho; Rafinha, Léo Gamalho e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

CRUZEIRO: Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Bruno José, Vitor Leque e Thiago. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.