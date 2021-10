O Cruzeiro entrou com embargo contra a ação monitória do Grupo DIS que cobra R$ 330 milhões do clube por causa da rescisão unilateral do zagueiro Dedé. Os mineiros alegam que devem até 80% do valor investido pelo grupo na contratação do atleta.

De acordo com o documento enviado pelos mineiros, a dívida tem que ser limitada a R$ 14,4 milhões, o que representa 4,8% do valor pedido pelos investidores que atuaram na contratação do defensor, hoje sem clube.

O Grupo DIS acionou a justiça a fim de que a sua dívida fosse reconhecida por meio de ação monitória. Os mineiros tinham o prazo de 15 dias após a intimação para apresentar defesa ou pagar o valor. O clube apresentou embargos.

O Grupo DIS, a GT Sports e os empresários Marcos Vinícius Secundino e Giscard Salton notificaram extrajudicialmente a Raposa no último 5 de agosto, pleiteando a quitação do montante em até cinco dias úteis. Como a solicitação não foi atendida, o grupo recorreu à justiça.

O imbróglio surgiu com base em uma cláusula contratual sacramentada quando Dedé chegou à Toca da Raposa, contratado junto ao Vasco. Na oportunidade, o grupo investidor aportou cerca de R$ 7,7 milhões para reforçar o Cruzeiro. De acordo com o vínculo firmado em 19 de abril de 2013, em caso de rescisão contratual do defensor, o time mineiro teria de desembolsar o valor (R$ 330 milhões) referente à indenização em caso de saída.