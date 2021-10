A semana tem sido de fortes emoções para Jobson. Recuperado de grave lesão, o volante do Santos voltou a ocupar o banco de reservas na quinta-feira, no clássico com o São Paulo, e sonha com uma chance no time na partida contra o Grêmio, no domingo. Se entrar em campo, terá ainda a experiência de voltar a atuar diante da torcida santista na Vila Belmiro.

“É uma alegria muito grande voltar depois de ficar tanto tempo acompanhando os companheiros de longe, querendo ajudar e não ter condições. E agora poder retornar, poder sentir de novo os nossos torcedores aqui no portão do CT apoiando, até a torcida adversária ontem também, tudo isso traz uma alegria imensa”, disse o jogador, nesta sexta-feira.

Jobson não entra em campo desde janeiro. No início do ano, às vésperas da final da Copa Libertadores, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. “Não vejo a hora de entrar agora em campo para ajudar. E a coisa mais feliz vai ser ver o Santos sair dessa situação, que é o que todos nós queremos e buscamos”, projetou.

Depois do empate por 1 a 1 no clássico, a expectativa é de que encerrar o jejum de 11 vitórias na temporada. Para tanto, Jobson e os demais jogadores do Santos terão a seu favor o apoio de 4 644 torcedores que compraram os ingressos disponíveis para a partida deste domingo. A Vila Belmiro não recebe torcida desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

“É uma alegria ver as pessoas se vacinando e voltando aos estádios. Todo mundo gosta de acompanhar e apoiar o time do coração. E essa ausência estava fazendo falta para a torcida santista e também para nós dentro de campo. Estamos muito felizes com esse retorno dos torcedores e esperamos dar essa vitória para eles no domingo, pois eles merecem demais”, prometeu Jobson.