Capinópolis, Minas Gerais. O Dia do Nordestino é celebrado nesta sexta-feira (08.out). Como forma de homenagear o povo guerreiro do nordeste brasileiro, o Tudo Em Dia relembra a reportagem especial sobre o ‘Lampião Mineiro’.

Manoel Galdino é filho de Pedro Galdino e Tereza Matias. Cresceu na vida dura do sertão nordestino e acabou se acostumando com muito pouco ou quase nada. A alegria e a força de vontade eram as únicas farturas da vida de Manoel Galdino. Em 1971, vem para a região do Sudeste em um pau de arara.

A equipe do Tudo Em Dia foi até o Bairro São João ao encontro do fã de Lampião. Em uma conversa descontraída com o jornalista Paulo Braga, Galdino contou um pouco de sua trajetória de vida.

Mesmo com uma vida simples, Manoel Galdino disse que a vida no sudeste é muito melhor que no nordeste do país.

O ‘cangaceiro’ confirmou que nunca havia tido uma festa de aniversário. Em 2019, aos 83 anos, Manoel Galdino ganhou sua primeira festa.

Para testar a popularidade do cangaceiro, a equipe do Tudo Em Dia levou o cangaceiro Galdino ao centro da cidade. As manifestações de carinho e admiração comprovaram que o Lampião mineiro é muito querido na cidade.

A família do sr. Manoel Galdino ficou reunida para comemorar os 83 anos deste nordestino arretado.

dia do nordestino2