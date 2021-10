Em situações opostas, Athletico-PR e Bahia dão sequência à 25ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (9), a partir das 19h, em confronto na Arena da Baixada, em Curitiba.

Vindo de vitória, o Athletico-PR ocupa a sétima posição, com 33 pontos, e tenta alcançar a zona de classificação para a pré-Libertadores. Já o Bahia aparece em 18º, com 23 pontos, e precisa quebrar a série de quatro jogos sem triunfo para reagir na parte vermelha da tabela.

Para a partida, a equipe paranaense conta com novidade na defesa, mas tem uma baixa na lateral.

A boa notícia diz respeito à volta de Thiago Heleno, que cumpriu suspensão durante a vitória fora de casa sobre o Atlético-GO. Por outro lado, o técnico Alberto Valentim perde o lateral-esquerdo Abner, lesionado.

A provável formação do Athletico-PR tem Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Richard, Erick e Nicolas; Terans, Nikão e Bissoli.

No Bahia, o destaque é a estreia do técnico Guto Ferreira, contratado para o lugar do argentino Diego Dabove, que foi demitido durante a semana após seis jogos no comando da equipe.

No time titular, a baixa é o volante Lucas Araújo, expulso na derrota para o Corinthians. Uma possível escalação tem Mateus Claus; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Lucas Mugni; Isnaldo, Rodriguinho e Gilberto.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)