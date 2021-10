O avanço da vacinação contra a Covid-19 deu mais ânimo e segurança para a população, que voltou a lotar a Rodoviária de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (8), para aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

“Agora, as coisas se acalmaram. Já estou imunizada, com as duas doses. As pessoas já estão se vacinando. Me sinto mais segura em viajar”, contou a salgadeira Inalva Aparecida de Oliveira, de 52 anos, que vai passar o feriado prolongado em Baldim.

O servente de obra Cléber Onório, de 38 anos, também vai viajar para o interior de Minas. “Eu moro em Vespasiano e estou indo para Lagoa Dourada. Acredito que lá esteja bem tranquilo. Vou aproveitar para ficar quieto. Estou levando álcool em gel e mais máscaras”, conta.

A confeiteira Neusa Martins, de 58 anos, que já recebeu as duas doses da vacina, aguardava para embarcar no ônibus para João Monlevade. Apesar de acreditar estar protegida, ela se sente insegura.

“Eu vou viajar para a casa do meu namorado. Confesso que estou insegura. Não estou vendo as pessoas se cuidando. No ônibus, é bem pior. É ônibus cheio e gente sem máscara”, relata.

A percepção de que as pessoas estão relaxando com os cuidados contra a Covid-19 também é partilhada pelo auxiliar de cozinha, Guilherme do Nascimento, de 22 anos, que aguardava para embarcar para Raul Soares, também em Minas.

“Estou vendo muita gente vacinada, mas também estou vendo muita gente sem máscara. Isso (falta da máscara) dá uma insegurança”, lamenta.

Já a publicitária Michele Antunes Rocha, de 39 anos, estava no time dos mineiros que optaram por sair do Estado. Ela e a sobrinha vão passar o feriadão em Alcobaça, no Sul da Bahia. “A vacinação está ajudando muito na questão de confiança para voltar a sair e a viajar. Me sinto mais segura”, avalia.

Expectativa

Segundo a estimativa, cerca de 224 mil pessoas deverão passar pela rodoviária neste feriado prolongado do dia 12 de outubro. Essa projeção leva em conta os embarques e desembarques entre os dias 7 e 18, período de vigência da operação de feriado.

O número é 34% maior que o do ano passado, quando 167 mil pessoas passaram pelo terminal durante o mesmo período.

Contudo, os 224 mil passageiros desse ano ainda representam um número 36% menor do que os 348 mil que passaram pelo local em 2019, último feriado antes da pandemia do novo coronavírus.