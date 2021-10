As ruas da charmosa e tricentenária Tiradentes vão se converter numa importante vitrine para os amantes da leitura durante a 2ª edição da Feira Literária de Tiradentes (FLITI), que acontece na histórica cidade entre os dias 14 e 17 de outubro.

Após quase um ano de incertezas ligadas diretamente à pandemia, o evento retorna em 2021 com a intenção de trazer um respiro para o mercado editorial brasileiro, que vem buscando oportunidades para se reinventar em meio à crise.

Para isso, o festival montou uma intensa programação que vai permitir aos visitantes conhecerem as novidades literárias e dialogar com os 50 autores convidados que estarão presentes nos quatro dias de atividade.

Após todo o impacto negativo causado pela quarentena, a expectativa entre os livreiros e editores que participam desta edição é que o saldo final do festival seja positivo.

“Eventos como o de Tiradentes são essenciais não só para as livrarias, autores e editores, mas também para a formação de novos leitores. Acredito que vai ser um canal importante na recuperação das vendas de livros nesta hora tão instável para nossa indústria”, afirma Marcus Teles, sócio da livraria mineira Leitura.

Teles relembra o período de isolamento como um dos piores na história da empresa. “Fomos obrigados a fechar lojas, demitir funcionários e até mesmo contar com a ajuda do governo para sobreviver. Foi um período extremamente difícil, que nos causou muito prejuízo”, revela.

Segundo o gestor, o que manteve a rede fora do déficit financeiro foram as vendas online. “A gente viu um crescimento grande no nosso e-commerce no ano passado – conseguimos multiplicar por mais de cinco vezes as nossas vendas virtuais”, recorda o empresário. “Nos meses em que tivemos fisicamente fechados, nossa vendagem na internet representou 50% de todo nosso lucro”, complementa ele.

De lá para cá, a situação foi melhorando, principalmente por causa da reabertura do comércio. “Desde maio deste ano, tivemos uma boa reabilitação e já estamos vendendo quase a mesma coisa que antes da pandemia”, celebra Telles.

Elisa Ventura, da livraria carioca Blooks, também crê no potencial de eventos literários para impulsionar o mercado editorial.

“Historicamente, nós sempre participamos de festivais literários por todo o Brasil. Para a gente, o retorno é imenso, principalmente em lugares onde quase não existem livrarias”, avalia Elisa, que é filha do jornalista e escritor Zuenir Ventura.

Para ela, a Fliti deve se tornar em breve em um agente de peso no calendário cultural no país.

“É o primeiro evento presencial a acontecer nestes tempos de pandemia e ainda vai crescer muito, com certeza. Acho que irá entrar para o calendário das grandes feiras literárias do Brasil em breve”, palpita a livreira.

Na contramão

Uma das duas únicas produtoras locais participando da Fliti em 2021, a tiradentina Márcia Gomes, dona da Editora Aquarius, diz que sentiu o baque da crise com menos intensidade já que seu negócio só abriu as portas oficialmente em junho do ano passado quando a pandemia estava em curso.

“A Aquarius nasceu em plena quarentena, então a gente não teve contato com livrarias convencionais naquele período. Graças a Deus conseguimos fechar as contas somente com o sistema de pré-vendas e com lançamentos virtuais. O que nos ajudou muito foram as vendas nas redes sociais. Tivemos muita sorte”, admite ela, que participa pela primeira vez da feira.

Num momento em que o mercado editorial nacional trava uma guerra de dois fronts – contra o domínio de firmas multinacionais e os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus – Márcia avalia que as feiras seguem sendo essenciais para a formação de leitores.

“Elas são fundamentais e deixam sementes que servem para gerar o amor pelos livros. Um bom exemplo é o que aconteceu na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que abrigou uma grande feira de literatura e em seguida começou a contar com oito novas livrarias. Isso prova a importância desses eventos”, ilustra Márica, que destaca também o papel desbravador da Fliti para impulsionar o trabalho de novas editoras no Estado.

“É claro que ainda não se pode fazer um balanço concreto dos efeitos da Fliti em Tiradentes – pois só agora estamos chegando ao segundo ano do evento aqui. Mas apesar da pandemia e das dificuldades, dá para se perceber que ela vai abrir as portas para todo tipo de produção literária, e acima de tudo, seguir promovendo a leitura como uma experiência única”, conclui.

Agenda da Fliti

Pelo segundo ano consecutivo, a Feira Literária de Tiradentes (FLITI) retorna em formato presencial. Com uma programação diversificada, o evento contará com a presença de 50 autores convidados, além de atividades lúdicas e literárias para todas as idades, como oficinas de leitura, ciclos de palestras, contação de histórias, e apresentações culturais e artísticas.

Nesta edição, o festival vai homenagear a escritora infantojuvenil mineira Paula Pimenta e o ilustrador brasiliense Roger Mello.