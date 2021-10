Atlético e Ceará se enfrentam neste sábado (9) e o Galo pode ter um retorno importante para o confronto. O atacante Diego Costa, recuperado de lesão, volta a ser opção para o técnico Cuca. O Atlético divulgou oficialmente na tarde desta sexta-feira (8) a recuperação do jogador.

O atacante do Galo sofreu uma lesão na coxa no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. O Atlético não detalhou o grau da lesão do atleta, mas Diego desfalcou a equipe por quatro partidas, incluindo a decisiva da Libertadores, que resultou na eliminação do clube.

Para o confronto deste sábado (9), Cuca também tem o importante retorno de Matias Zaracho. O meia cumpriu suspensão contra a Chapecoense e agora volta à equipe titular. Savarino, que ficou de fora para aprimorar a parte física depois de se recuperar de lesão, também deve estar disponível.

Enquanto Junior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco, que disputam as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 por suas seleções seguem sendo desfalques na equipe. A expectativa é de que eles retornem contra o Atlético-GO, na 27ª rodada.