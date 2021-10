O resultado diante da Chapecoense não foi tão ruim levando em consideração a tabela do Campeonato Brasileiro, já que os adversários do Atlético também falharam na rodada. Apesar disso, o empate em 1 a 1 com o lanterna da competição foi um dia infeliz do Galo em campo e precisa ser repensado na equipe, que encerra a preparação para encarar o Ceará neste sábado (9), no Mineirão.

Autor do gol de empate na quarta-feira (6), o atacante Eduardo Sasha lamentou o placar desfavorável e disse que foi diferente do que todo o grupo imaginava. O Atlético encontrou dificuldades para superar a equipe lanterna da competição, mesmo sendo o líder isolado.

“Realmente foi um jogo a ser esquecido. Um jogo que a gente acabou não tendo um bom desempenho. Claro que todos nós e todas as pessoas que acompanham o futebol achavam que a nossa vitória seria muito fácil, mas a gente sabe também que o futebol hoje em dia não é assim. Felizmente a gente tem que olhar pelo lado positivo. A rodada nos ajudou. Praticamente foi uma rodada nula. A gente não fez bom jogo, mas nossos adversários também não conseguiram tirar a vantagem que a gente tinha. Acho que é um jogo a ser esquecido”, disse o atacante.

Já de página virada, o Atlético encara neste sábado (9), às 16h30, no Mineirão, com o apoio da torcida, o Ceará, outra equipe que foi indigesta no primeiro turno. Para este confronto, o Galo segue sem poder contar com os jogadores que estão com suas seleções: Junior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco, mas tem o retorno de Matias Zaracho, que cumpriu suspensão. Na sequência, o Galo encara o Santos.

“Agora a gente tem dois jogos em casa importantíssimos. Não serão adversários fáceis, independente da situação que eles se encontram, a gente sabe disso Temos que aprender com esse último jogo contra a Chape. A gente também conta com o apoio do nosso torcedor nesses dois jogos em casa para a gente ir com tudo, quem sabe buscar as duas vitórias e conforme forem as rodadas, a gente poder ampliar uma vantagem ainda maior”, comentou Sasha.

