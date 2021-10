Três adolescentes de 14 anos roubaram e agrediram um motorista de ônibus, de 43 anos, em João Monlevade, na região Central de Minas, no fim da noite desta quinta-feira (7). Dois suspeitos foram apreendidos e o terceiro caiu na hora de descer do veículo, o motorista não viu e arrancou o ônibus passando por cima dele. O adolescente atropelado morreu.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que passava pela avenida Amazonas, no bairro Satélite, quando os adolescentes deram sinal. Um deles entrou armado com uma faca e a vítima falou que ele podia levar todo o dinheiro do caixa. Neste momento, os outros dois começaram a agredir o motorista com um porrete.

O condutor começou a gritar desesperado e os suspeitos ficaram com medo de serem pegos e desceram do ônibus correndo. Um deles escorregou na escada e caiu embaixo do veículo. O motorista no desespero de sair do local arrancou o veículo e acabou passando com uma das rodas por cima do adolescente, que morreu.

A vítima se deslocou até um batalhão para contar sobre o ocorrido. Os policiais foram até o local e encontraram o adolescente atropelado. Ele estava consciente e indicou o nome dos outros dois suspeitos. O Serviço Voluntário de Resgate (Sevor) de João Monlevade socorreu o adolescente para um hospital da cidade, mas horas depois ele não resistiu e morreu.

Os outros dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil. Eles não disseram a motivação para cometer o crime. O motorista disse que acredita que eles fizeram isso a mando da ex-mulher. O caso será investigado pela Polícia Civil.