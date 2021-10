O Festival de Prêmios do Super Notícia continua com alegria total. Nesta sexta-feira (8) foram sorteados mais dez ganhadores da promoção. A dona de casa Ângela Maria Camargo, de 64 anos, foi uma das sortudas, ela faturou R$ 1.000 e ficou feliz da vida. “Com esse dinheiro vou pagar uma cirurgia dentária que já estava esperando há muito tempo para fazer. Esse dinheiro veio em uma excelente hora”, celebrou.

A dona de casa, que mora no bairro Nova Cachoeirinha, na região, Noroeste de Belo Horizonte, deposita todos os dias um cupom em uma banca perto da casa dela. “Todo dia coloco um cupom na urna que tem na banca aqui perto de casa, isso me trouxe sorte”, contou.

Outro felizardo é o servidor público aposentado Geraldo Pedra, de 78 anos. “Esse dinheiro veio em uma excelente hora. Vou aproveitar para pagar umas contas atrasadas”, contou. O aposentado mora no bairro Lago Azul, em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, desde o começo da promoção ele depositou quase 100 cupons em uma urna que fica perto da casa dele.

“Todo dia deposito meus cupons na urna que fica na padaria perto da minha casa. Todos meus amigos sabe que levo essa promoção a sério aí todo mundo me ajuda com cupons. Só ontem coloquei na urna 25 cupons”, contou empolgado o ganhador.

Mais prêmios

Além dos prêmios em dinheiro, os ganhadores do quarto sorteio levaram para casa uma churrasqueira elétrica, batedeira, panelas, camisas do Sada Cruzeiro e Galo de Futebol Americano.

Ainda dá tempo de participar

A promoção vai até outubro. Para participar é simples, basta recortar e preencher corretamente o cupom publicado diariamente no Jornal Super. Depois, é só depositá-lo nas urnas que estarão distribuídas nos mais de 3.800 pontos de venda do jornal espalhados por toda Minas Gerais e é claro, torcer. Não esqueça de preencher tudo corretamente de acordo com o regulamento.

Sorteio

O sorteio acontece toda sexta-feira, ao vivo, no programa Manhã Super, da rádio Super 91,7 FM. A atração é comandada pelos apresentadores Paulo Roberto e Renata Zacaroni, que também conduzem o sorteio.

Ganhadores

10º prêmio: Churrasqueira elétrica – Cleonice Soares de Souza

9º prêmio: Batedeira – Marcelo Polonio Guimarães

8º prêmio: Jogo de panela antiaderente 3 peças – Maria José Mendes Silva

7º prêmio: Camisa Sada Vôlei Cruzeiro – Edenésio da Cruz Dias

6º prêmio:Camisa Sada Galo Futebol Americano – Lourival Ferreira

5º prêmio: R$1.000 – Ângela Maria Camargo

4º prêmio: R$1.000 – Rosângela Maria da Silva

3º prêmio: R$1.000 – Neli Zanetti Bertolini

2º prêmio: R$1.000 – Antônia de Fátima Silva

1º prêmio: R$1.000 – Geraldo Pedra