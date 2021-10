Uma manicure de 35 anos acionou a Polícia Militar para o próprio filho de 18 anos para denunciar que ele estava traficando drogas em Itamonte, no Sul de Minas Gerais, nesta quinta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar foram apreendidas drogas, um celular e dinheiro na casa.

A mulher avisou que o filho, junto com outros comparsas tinham escondido duas sacolas de drogas no curral da família. A polícia foi até o local no bairro Berta e apreendeu quatro barras de maconha,1.222 papelotes de cocaína, 20 tabletes menores de maconha, sementes da mesma droga e R$ 1.200 em dinheiro. Além de um aparelho celular.

O jovem de 18 anos estava na casa da avó, onde foi preso e levado a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. O caso será investigado.