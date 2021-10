Com o relaxamento de diversas medidas sanitárias de combate à Covid-19, em todo o país, a rodoviária de BH espera que mais de 114 mil pessoas deixem a capital mineira no feriadão prolongado. Esta estimativa levou em conta não só os quatros dias de feriado, mas também o período de recesso escolar – De 7 a 18 de outubro.

E como de costume, praias do Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro são os destinos mais procurados no terminal, além das cidades de São Paulo e Brasília. Espera-se que no período de 12 dias aconteçam 114.821 mil partidas e outras 109.270 chegadas. Isso significa que mais de 224 mil pessoas passarão pelo terminal, entre embarques e desembarques.

Esse volume representa 34% de crescimento na quantidade de passageiros verificada no mesmo período de 2020 – 167 mil pessoas, aproximadamente.

Orientações

Devido à pandemia, a Administração da Rodoviária de BH solicita a cooperação dos usuários no sentido de que apenas quem for viajar entre no Terminal durante este período. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.

As empresas de transporte têm adequado linhas de viagem e horários, sendo importante que o passageiro as consulte previamente para confirmar as viagens disponíveis. O uso de máscaras, durante toda a permanência no terminal e no interior dos ônibus, também é imprescindível, assim como manter o distanciamento adequado.