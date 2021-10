O comentarista Mauro Cezar disse durante o podcast Posse de Bola desta sexta-feira (9), que o técnico Cuca, do Atlético, não pode reclamar dos desfalques que sofre por convocações em data Fifa, já que o treinador disse ser contra o adiamento do calendário dos clubes por esse motivo. O Galo tem três jogadores convocados que desfalcam a equipe por pelo menos três rodadas.

“Essa discussão de quem é mais prejudicado eu acho que o Atlético não é prejudicado, porque o técnico Cuca disse há alguns dias ‘nós queremos jogar’, não falou isso? Então joga, joga todo desfalcado e empata com a Chapecoense, pior time do campeonato, que empatou duas vezes com o Atlético. Não queria jogar? Só falta amanhã o técnico do Atlético alegar ‘estou desfalcado’”, disse o comentarista.

Cuca se posicionou contrário ao adiamento das rodadas do Brasileirão durante este período, confiante no elenco atleticano e, principalmente, para evitar que a temporada se estenda mais com esses jogos adiados. Junior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco foram os atletas convocados para as Eliminatórias. Savarino e Eduardo Vargas, que também sempre representam as suas seleções, ficaram de fora desta vez por estarem lesionados.

“Se ele engrossasse o coro dos que criticam o calendário e falasse ‘é um absurdo jogar sem o Savarino, sem o Junior Alonso, sem o Arana, até sem o Alan Franco, reserva’. É um absurdo, são jogadores do Atlético, o Atlético contratou e tem que ficar a serviço do Galo e não das seleções, mas não, ‘queremos jogar’. Então joga, joga e empata. Acho que o técnico do Atlético não se sente prejudicado, talvez o torcedor do Atlético possa se sentir, o técnico não, ele falou que queria jogar mesmo na data Fifa. Há um certo conformismo com isso, isso que é pior, aqui no Brasil a gente vai se conformando, acha normal”, comentou Mauro Cezar.