O cantor Leno Maycon Viana Gomes, conhecido como “Nego do Borel”, é investigado por um suposto caso de extorsão e ameaças contra representantes de uma empresa de eventos de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por meio de nota, nesta sexta-feira (8), a Polícia Civil informou que a investigação tramita na 2ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.

A instituição não deu detalhes do acontecimento, mas a reportagem de O TEMPO teve acesso ao registro policial com data de janeiro deste ano. Conforme consta no boletim, um sócio da empresa de eventos contou que houve extorsão e ameaças por parte do artista após um acordo ser descumprido.

Na versão dele, momentos antes de uma live previamente divulgada, a equipe de Nego solicitou um depósito de R$ 30 mil para entrar ao vivo – situação que não estaria prevista no acordo. Diante da situação, o sócio alega que teve prejuízos “imensuráveis com patrocinadores envolvidos e principalmente com o público”.

Sem o pagamento, segundo o boletim, a equipe do artista teria ameaçado difamar a empresa nas redes sociais e entrar em contato com patrocinadores no intuito de prejudicar o local.

Ainda por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que “mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito”. Procurado pela reportagem de O TEMPO, os representantes do Nego do Borel não atenderam as ligações e ainda não responderam ao e-mail para comentar sobre as acusações.

