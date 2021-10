Apenas três dias depois de anunciar que reduziu o distanciamento no comércio para um metro e informar que vai liberar 100% dos alunos nas salas de aula, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) comunicou uma nova flexibilização. Desta vez, os contemplados são os bares, restaurantes, parques e drive-in.

De acordo com o executivo, os números da pandemia permitem ampliar a capacidade do público nos estabelecimentos e voltar ainda mais à normalidade. Já a partir deste sábado (9), quando as novas regras forem publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), os bares e restaurantes poderão colocar uma pessoa para cada quatro metros quadrados. Antes, a lotação autorizada era de um cliente para cada cinco metros.

Já os estabelecimentos de self service não vão precisar colocar um funcionário para ficar borrifando álcool em gel nas mãos dos clientes, mas o produto deve ser disponibilizado para todos. Outra novidade é com relação ao autosserviço de bebidas e alimentos.

A partir deste sábado, o próprio cliente poderá pegar o refil nas praças de alimentação dos shoppings, centros de comércio e galerias. Mas a lotação de oito pessoas por mesa continua para o setor.

Nos parques de diversão que ficam em áreas a céu aberto, a ocupação passa a ser de uma pessoa a cada quatro metros – antes era de 13 metros -, ou de 50% da capacidade dos brinquedos. Já os drive-in vão poder reduzir a distância dos carros para um metro.

Veja o que muda a partir deste sábado:

Bares e restaurantes

– Ampliação da capacidade máxima para 1 pessoa para cada 4m² da área total, em vez dos atuais 5m², mas mantendo o limite de oito pessoas por mesa.

– No serviço de buffet na modalidade de autosserviço (self service), retirada da obrigatoriedade de funcionário encarregado exclusivamente de borrifar álcool 70% nas mãos dos clientes, mas mantendo a necessidade de disponibilizar álcool 70% para higienização das mãos dos clientes antes do acesso ao balcão expositor.

– retirada da vedação de uso de autosserviço de bebidas e alimentos (refil) em praças de alimentação de shopping centers, centros de comércio e galerias.

– unificação das regras para atividades de entretenimento ao vivo em bares e restaurantes.

Parques de diversão

– Ampliação da ocupação máxima para uma pessoa a cada 4m² (de área a céu aberto, em vez de 1 pessoa para cada 13m² ou 50% da capacidade de uso dos brinquedos.

– ampliação da capacidade máxima dos assentos nas atrações de 50% para 70%.

Drive-in;

– Redução da distância mínima entre os carros, de 2m para 1m

Protocolo Geral

– Revisão do protocolo geral que atende atividades que não possuem protocolo específico e traz regras universais para os demais, como para higienização de ambientes, manutenção de ar condicionado, funcionários, dentre outros.

– Padronização e aumento de capacidade, unificando limitação a 1 pessoa a cada 4m², em vez dos atuais 7m².

– Redução do distanciamento mínimo entre pessoas de 2m para 1m.

– Retirada da obrigatoriedade do uso de face shield em diversas situações, mantendo apenas para situações de mais alto risco de contaminação.