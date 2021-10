Com o avanço da vacinação e a flexibilização de muitos serviços, a demanda pelo transporte público municipal cresceu, e a prefeitura decidiu ampliar o número de viagens das linhas. Segundo a Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projeto, Transporte e Trânsito (Ecos), a medida atende às solicitações dos usuários. O incremento no quadro de horários contemplou o período noturno dos dias úteis e também algumas frações do fim de semana. A mudança vale para as linhas do transporte convencional (ônibus) e alternativo (vans).

Ao todo, 24 linhas ganharam mais viagens. O usuário pode conferir cada uma delas, bem como os horários em que ônibus/vans passarão em cada ponto das respectivas rotas, pelo aplicativo para dispositivos móveis ClicaBus, que é gratuito e está disponível para os sistemas Android e IOS.

De acordo com a gerente do Departamento de Transporte Público da Ecos, Tamares Luiza Efigênio, a iniciativa tem como objetivo principal atender, principalmente, os cidadãos que trabalham à noite: “Buscamos contemplar profissionais que atuam em shoppings, farmácias, hospitais e em áreas de segurança, por exemplo, pois são trabalhadores que cumprem jornada estendida ou saem para trabalhar mais tarde. Agora, que os serviços estão flexibilizando, notamos um aumento na demanda e recebemos pedidos, então ampliamos o atendimento”.

Queixas, reclamações e sugestões dos usuários podem ser enviadas por meio do call center da Diretoria de Transporte e Trânsito (0800-2835993) ou pelo app do ClicaBus.