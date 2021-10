A 24ª rodada da Série A só não foi melhor para o Atlético porque o time não conseguiu vencer a lanterna Chapecoense. A vitória do América sobre o Palmeiras, e o empate do Flamengo com o Bragantino impediram os dois principais adversários ao título de se aproximarem. Que ótimo. Com a vantagem de 11 pontos para Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, os alvinegros terão mais tranquilidade para entrar em campo no fim de semana. Cuca terá pouco tempo para ajustar o time que não foi bem contra os catarinenses. Amanhã, o Galo já tem o duelo contra o Ceará, no Mineirão. O treinador reconheceu a queda de rendimento do time, assim como o fraco futebol apresentado por Nacho Fernández e Hulk. O atacante, após a partida contra a Chape, culpou o cansaço do grupo em virtude da maratona de jogos nas últimas semanas. De fato, isso deve ser levado em conta pelo departamento de fisiologia do clube para não comprometer a sequência. Um abraço!

