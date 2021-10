O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Sai hoje o primeiro campeão estadual da temporada 2021.

E com público.

Sada/Cruzeiro e Minas disputam a final do campeonato mineiro no ginásio do Riacho.

Um luta pelo 12º título consecutivo, o outro pelo fim do jejum que dura 14 anos.

O Sada/Cruzeiro, completo, é favorito.

Essa deve ser a tendência da temporada, ou seja, Sada/Cruzeiro e Minas brigando pelas primeiras posições.

São os melhores times do Brasil.

O cenário indica que os dois se encontrem nas finais do Sul-Americano, Copa Brasil e Superliga.

A conferir.