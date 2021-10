Os adolescentes de 12 anos que moram em Belo Horizonte recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado (9). O público é o último convocado para a imunização. Até o momento, a Anvisa liberou a aplicação até a faixa etária. Com isso, a capital mineira atinge 100% do público-alvo chamado.

No momento da vacinação, os adolescentes precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação com foto. Os locais de vacinação podem ser conferidos aqui.

Além dos adolescentes, a PBH também aplica a dose de reforço nas pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias. Os locais podem ser consultados aqui.

Tem direito a dose de reforço neste sábado:

– Imunodeficiência primária grave;

– Quimioterapia para câncer;

– Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

– Pessoas vivendo com HIV/Aids;

– Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

– Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

– Pacientes em hemodiálise;

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações:

– Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data da convocação para a dose adicional devendo conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível;

– Apresentar documento de identificação com foto e CPF;

– Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

– Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Além das orientações acima, é necessário que o público contemplado apresente um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos (emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original.

“A vacinação deste dia será exclusivamente para os grupos convocados e não haverá aplicação de outro imunizante, além de Pfizer”, informou a PBH. Neste sábado, o horário de funcionamento dos locais de vacinação nos postos fixos e extras é das 7h30 às 14h, e nos pontos drive-thru das 8h às 14h.

Confira o cronograma atualizado de vacinação para os próximos dias:

Dia 9, sábado: primeira dose para adolescentes de 12 anos, completados até 9 de outubro. Também haverá aplicação de dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias. A vacinação deste dia será exclusivamente para os grupos convocados e não haverá aplicação de outro imunizante, além de Pfizer.

Dia 10, domingo: não haverá vacinação.

Dia 11, segunda-feira: segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 40 e 39 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 11 as pessoas de 40 e 39 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 18 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Dia 12, terça-feira: não haverá vacinação.

Dia 13, quarta-feira: dose adicional para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 74 e 73 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo.

Dia 14, quinta-feira: dose de reforço para idosos de 72, 71 e 70 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Dia 15, sexta-feira: dose de reforço para trabalhadores da saúde de 50 anos e mais, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Dia 16, sábado: Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos;

– Campanha Nacional de Multivacinação para crianças e adolescentes até 14 anos; – Não haverá aplicação de vacinas contra a Covid-19.