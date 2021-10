A Faculdade de Medicina da UFMG convoca voluntários para participarem dos estudos da Pfizer para testagem de uma medicação oral contra a Covid. Trata-se do PF-07321332, para prevenção da infecção e dos sintomas causados pela Covid. É um antiviral de uso oral.

No momento, estão abertas as inscrições para o estudo que visa avaliar se a medicação reduz a duração e a gravidade da Covid-19 em pessoas recentemente diagnosticadas e que apresentam risco aumentado para a forma grave da doença.

Portanto, podem participar pessoas não vacinadas e que não pretendam se vacinar durante a pesquisa, com pelo menos 18 anos e algum fator clínico de gravidade para a Covid-19, como índice de massa corporal acima de 25, tabagismo, 60 anos ou mais de idade, diabetes, doença renal crônica, cardíaca ou pulmonar, imunossupressão ou algum câncer em atividade.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (31) 98109-1143 e pelo e-mail [email protected], apresentar o exame realizado nos últimos cinco dias com o resultado positivo para Covid-19 ou ter desenvolvido manifestações características da doença (nesse caso, a equipe responsável avaliará os sintomas e fará a testagem).

A participação é gratuita e os voluntários serão ressarcidos com o custo de deslocamento.

De acordo com a UFMG, o estudo será no modelo duplo cego, em que os voluntários são divididos em dois grupos. Um recebe a medicação e outro placebo. O tratamento é feito com duas doses diárias do composto PF-07321332 associado ao ritonavir, por cinco dias seguidos.

O acompanhamento terá duração de 24 semanas, com três visitas presenciais no primeiro mês e as demais consultas feitas por telefone.