Grande notícia para o torcedor atleticano o retorno do atacante Diego Costa, recuperado de contusão. Momento melhor não poderia haver para esta volta de Diego Costa. Hulk e Nacho Fernández foram muito cobrados no empate com a lanterna Chapecoense no meio de semana. De fato, não foram bem. Os dois, que vinham mostrando muito entrosamento dentro de campo nas partidas do Atlético, sentiram o desgaste da maratona de jogos importantes. Por isso, a volta de Diego Costa é importantíssima para tirar um pouco o peso das costas dos dois na partida de logo mais contra o Ceará no Mineirão. Acho que não começa jogando pelo tempo que ficou parado, mas entra no decorrer do duelo. Após o tropeço contra o lanterna, o Galo não pode nem pensar em outro resultado que não seja a vitória dentro de casa. Um abraço!

