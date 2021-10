O América está há oito jogos sem perder na Série A do Brasileirão. Na noite deste sábado (9), o Coelho empatou com o Juventude em 1 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A. Os gols foram marcados por Juninho, pelo Coelho, e Dawhan, pelos donos da casa.

Com o resultado, o alviverde mineiro segue na décima colocação, com 31 pontos, enquanto que o Juventude está na 15ª posição, com 28.

A principal mudança no time de Vágner Mancini ficou por conta da ausência de Mauro Zárate. O jogador argentino era dúvida, após sentir dores na coxa direita no jogo contra o Palmeiras, e acabou ficando em Belo Horizonte para fazer um tratamento intensivo.

Foi o primeiro jogo do Juventude nesse Brasileirão com a presença de público em seu estádio. Compareceram ao Alfredo Jaconi 2.500 torcedores.

Mesmo debaixo de um frio de 16 graus e com o gramado escorregadio, o jogo começou bem movimentado e com o Juventude reclamando aos 2 minutos de um toque no braço de Eduardo Bauermann. O time gaúcho seguiu tentando abrir o placar, mas foi o América que, aos 11 minutos de jogo, conseguiu balançar as redes. Marlon faz boa jogada pela esquerda, entrou na área e cruzou. O capitão Juninho, livre, chegou por trás da defesa e abriu o placar de cabeça. Foi o segundo gol do volante pelo Coelho na Série A 2021.

O América teve outras chances, mas o Juventude não se abateu e tentou a todo custo igualar o placar. Aos 24 minutos, Sorriso recebeu cruzamento, cabeceou, mas Cavichioli fez uma grande defesa. No rebote, o camisa 77 tentou de novo, mas o goleiro americano mandou para escanteio.

Num lance logo depois, Cavichioli fez mais uma ótima defesa. Eduardo Bauermann falhou, Sorriso, mais uma vez, recebeu nas costas da defesa e ficou na cara do gol. O arqueiro americano, atento, saiu, fez o corte e salvou o Coelho novamente. Aliás, o paredão americano realizou excelentes defesas ao longo da partida e foi um dos destaques do jogo.

Aos 43 do segundo tempo, depois de muita pressão, o Juventude acabou conseguindo o seu gol. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Dawhan desviou de cabeça. Lucas Kal tentou cortar, mas a bola ultrapassa a linha. O juiz titubeou um pouco para marcar, mas acabou validando o gol do time de Caixas do Sul.

No segundo tempo, os dois times voltaram sem alterações. O Juventude começou melhor e seguiu atacando, principalmente com Sorriso, enquanto o Coelho ficou mais na retranca e preferiu jogar no contra-ataque. Por volta dos 25 minutos da etapa final, finalmente os dois treinadores decidiram mexer em suas equipes. As subsituições deixaram os times mais ofensivos. Jadson entrou no lugar de Wescley), pelo Juventude, enquanto Vágner Mancini tirou

Felipe Azevedo e colocou Rodolfo, e Fabrício Daniel no lugar de Ribamar. Juninho Valoura e Marcelo Toscano entraram no finalzinho no América, mas

A partida acabou repetindo o placar do primeiro turno, quando as duas equipes empataram também em 1 x 1 no dia 24 de junho.

O Coelho acumula oito jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates, e vem de triunfo sobre o Palmeiras, por 2 a 1; resultado que dá ao Coelho confiança para encarar o Jaconero, como destaca o técnico Vagner Mancini. “Vai com moral (o América) porque têm mostrado dentro de campo um futebol que os amadurece”, disse.

O próximo jogo do América é contra mais um time gaúcho, o Internacional, na quarta-feira (13), às 21h30, em Porto Alegre. Já o Juventude enfrenta o Flamengo no mesmo dia no Rio de Janeiro, às 19h.

FICHA TÉCNICA AMÉRICA X JUVENTUDE



Juventude: Douglas; Michel Macedo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson (Wescley) e Guilherme Castilho; Sorriso (Bruninho), Paulinho Boia (Capixaba) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos. Douglas; Michel Macedo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson (Wescley) e Guilherme Castilho; Sorriso (Bruninho), Paulinho Boia (Capixaba) e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos. América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Anderson), Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Juninho Valoura); Felipe Azevedo (Rodolfo), Ademir (Marcelo Toscano) e Ribamar (Fabrício Daniel). Técnico: Vagner Mancini.

Cartões amarelo: Jadson, Paulinho Boia, William Matheus, Rafael Forster e Dawhan (Juventude), Ademir, Ricardo Silva e Alê (América)

Gols: Juninho (América) e Dawhan (Juventude)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus (CBF/RJ)