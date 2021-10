América e Juventude se enfrentam na noite deste sábado (9), às 21h, no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, pela 25ª rodada do Brasileirão. De um lado, o Coelho quer manter a sequência positiva e se afastar ainda mais do Z-4, e do outro, o Jaconero tenta colocar fim ao jejum de dois jogos sem vitórias e voltar ao meio da tabela de classificação.

O América iniciou a rodada na décima colocação, com 30 pontos, e vai confiante, com base nos sete jogos de invencibilidade no torneio. O Juve ocupa a 15ª posição, com 27 pontos.

Nas duas equipes, as mudanças devem ocorrer no ataque. No Coelho, Zárate é dúvida para o duelo, pois é observado devido a um desconforto na coxa direita, enquanto no Jaconero, Ricardo Bueno retorna ao time após ficar de fora das partidas contra o Palmeiras e Sport – o jogador é o artilheiro do time Brasilerio, com cinco gols.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE x AMÉRICA

Motivo: 25ª rodada da Série A

Data: 9 de outubro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7FM

Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus (CBF/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (CBF/RJ) e Luiz Cláudio Regazone (CBF/RJ)

VAR: Carlos Eduardo Braga (CBF/RJ)

Juventude: Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Capixaba (Wescley), Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo (Zárate), Ademir e Fabrício Daniel. Técnico: Vagner Mancini.