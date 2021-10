Neste sábado (9), o Campeonato Mineiro chega à sua terceira rodada, que pode ser decisiva, principalmente, para os times do interior. Além disso, promete aquecer acirrar a disputa pela liderança do torneio com o clássico entre Atlético e Cruzeiro, que se encontram pela primeira vez após a final do ano passado.

Ipatinga e Social

O confronto que abre a rodada é o duelo do Vale do Aço. O Ipatinga recebe o Social neste sábado (9), às 15h, no Ipatingão. De um lado, as Tigresas do Aço que estão na terceira colocação e brigam para se manter entre os quatros primeiros colocados – que avançam à próxima fase -, enquanto as Guerreiras do Saci buscam a primeira vitória no Estadual.

O Ipatinga ainda busca equilíbrio, após perder na primeira rodada por 2 a 1 para o Cruzeiro e vencer o Funorte na segunda rodada pelo mesmo placar. Caso perca para o Social, pode ser ultrapassado, a depender do saldo de gols. A equipe de Coronel Fabriciano sofreu duas derrotas até o momento; a primeira por W.O para o América, e na última rodada perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1.

A arbitragem da partida é de Andreza Helena de Siqueira (FMF), auxiliada por Suellen das Graças Gonçalves Silva (FMF) e Riane Clementino Neto (FMF).

Funorte e América

Também em busca dos primeiros pontos no torneio, o Funorte recebe o América em Montes Claros no domingo (10), às 15h, no Estádio José Maria Melo. Os donos da casa ocupam a última colocação, por conta do saldo de gols, já que foram goleados pelo Atlético na primeira rodada por 4 a 0, e foram derrotados pelo Ipatinga por 2 a 1, na rodada passada. Caso vença, ganha sobrevida para as o restante da primeira fase. Já o América tem objetivo de ultrapassar Cruzeiro e Atlético, líder e vice-líder, respectivamente; o Coelho ainda não teve os três pontos do W.O computados (o caso está no TJD), e por isso inicia a terceira rodada na terceira posição com apenas um ponto. O time comandado por Nádima vem de empate em um a um com o rival Atlético.

O dono do apito será Esdras Henrique Gonçalves do Couto (FMF), auxiliado por Lucas Henrique de Sousa Rodrigues (FMF) e Marcos Vinicius Rodrigues Moura (FMF).

Cruzeiro e Atlético

Quase dez meses se passaram desde que Atlético e Cruzeiro se encontraram pela última vez na final do Campeonato Mineiro do ano passado. Novamente, as equipes figuram com as duas melhores campanhas do Estadual, e brigam para avançar à próxima fase (diferente do ano passado, à semifinal). O clássico será na Arena Vera Cruz, em Betim, neste domingo (10), às 15h.

As Cabulosas lideram a competição, com seis pontos; foram duas vitórias sobre Ipatinga e Social, ambas por 2 a 1. Atual campeãs, as Vingadoras conquistaram uma vitória e um empate até o momento. No duelo, o Galo ainda não contará com Lindsay Camila, recém-contratada para comandar a equipe, na área técnica.

Arbitragem de Marcio Tavares da Silva (FMF), e seus auxiliares Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (FMF) e William Douglas Basilio Dias (FMF).