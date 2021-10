Ipatinga e Social fizeram o primeiro clássico entre as duas equipes em uma competição profissional feminina. Os times do Vale do Aço se enfrentaram na tarde deste sábado (9), no estádio Ipatingão, e as Tigresas levaram a melhor por 1 a 0.

Letícia Oliveira marcou o gol da vitória do Ipatinga já nos acréscimos. A camisa nove do Tigre balançou as redes aos 47 minutos do segundo tempo. Gol que garantiu a segunda vitória da equipe na competição e sacramentou a terceira derrota socialina no Estadual.

Os outros dois jogos da terceira rodada do Estadual serão disputados neste domingo (10), às 15h. O Funorte recebe o América em Montes Claros no Estádio José Maria Melo. Os donos da casa ocupam a última colocação, por conta do saldo de gols, já que foram goleados pelo Atlético na primeira rodada por 4 a 0, e foram derrotados pelo Ipatinga por 2 a 1, na rodada passada.

O dono do apito será Esdras Henrique Gonçalves do Couto (FMF), auxiliado por Lucas Henrique de Sousa Rodrigues (FMF) e Marcos Vinicius Rodrigues Moura (FMF).

Atlético e Cruzeiro também se encontram no domingo (10) às 15h. Eles se encontraram pela última vez na final do Campeonato Mineiro do ano passado. Novamente, as equipes figuram com as duas melhores campanhas do Estadual, e brigam para avançar à próxima fase (diferente do ano passado, à semifinal). O clássico será na Arena Vera Cruz, em Betim.

As Cabulosas lideram a competição, com seis pontos; foram duas vitóriassobre Ipatinga e Social, ambas por 2 a 1. Atual campeãs, as Vingadoras conquistaram uma vitória e um empate até o momento. No duelo, o Galo ainda não contará com Lindsay Camila, recém-contratada para comandar a equipe, na área técnica.

Arbitragem será de Marcio Tavares da Silva (FMF), e seus auxiliares Helen Aparecida Gonçalves Silva Araujo (FMF) e William Douglas Basilio Dias (FMF).