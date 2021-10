A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Organização Não Governamental Redes da Maré, vai aplicar a segunda dose da vacina contra a covid-19 na população do Complexo da Maré, zona norte do Rio, em três dias da próxima semana. A segunda dose será organizada por faixa etária.

Na quinta-feira (14), serão vacinadas pessoas com 25 anos ou mais. No dia seguinte (15), os moradores com 18 anos ou mais. Já no sábado (16) haverá a repescagem para quem ainda não tomou a primeira dose e tiver 18 anos ou mais.

Os postos de vacinação funcionarão das 8h às 17h nas clínicas da família e centros municipais de saúde do complexo e nas associações de moradores da Vila do João, Marcílio Dias, Parque União, Morro do Timbau, Rubens Vaz, Vila do Pinheiro e Roquette Pinto.

Na primeira etapa do projeto “Vacina Maré”, que aconteceu entre os dias 29 de julho e 1° de agosto, 36.929 pessoas foram vacinadas, superando a expectativa inicial da ação que era imunizar 30 mil moradores da comunidade. O estudo na Maré é conduzido pela Fiocruz e avaliará aspectos como a efetividade da vacina, medindo anticorpos e verificando a taxa de proteção direta conferida e a imunidade de rebanho (proteção indireta); a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação; a transmissão e circulação de diferentes variantes; e a dinâmica epidemiológica do coronavírus nas dezenas de comunidades do Complexo.

Criação

O bairro da Maré, criado em 1994, compreende um conjunto de 17 comunidades onde moram cerca de 140 mil pessoas. A região margeia a Baía de Guanabara e está localizada entre importantes vias rodoviárias que cortam a cidade do Rio de Janeiro: Avenida Brasil, Linha Vermelha, Linha Amarela e Transcarioca. Essa área se estende paralelamente à pista de subida da Avenida Brasil (sentido zona oeste da cidade), desde a Fiocruz (antigo prédio do Ministério da Saúde, em Manguinhos) – passando pela entrada para o Aeroporto Internacional do Galeão – até o bairro da Penha.