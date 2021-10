Após o jogo ruim diante da Chapecoense, o Atlético tem mais um desafio do Campeonato Brasileiro pela frente. Neste sábado (9), encara o Ceará, às 16h30, com a presença da torcida nas arquibancadas do Mineirão. O encontro é mais uma chance do Galo ampliar a vantagem diante dos adversários ao título para ficar em uma situação mais tranquila na tabela.

Na temporada passada, o Galo não levou o título por três pontos. O principal erro do time que, na época, era comandado por Jorge Sampaoli, foi perder para equipes na parte de baixo da tabela. Derrotas para Vasco, Goiás, Botafogo entre outras equipes custaram o título do Atlético e, nesta temporada, com um elenco ainda mais qualificado, não dá para repetir o feito.

Para o atacante Eduardo Sasha, que chegou ao clube em 2020 e viveu a campanha do “quase”, não dá para bater na trave mais uma vez. Em 2019, o jogador vestiu a camisa do Santos e o Peixe foi vice-campeão brasileiro. Acabou perdendo o título para a campanha histórica do Flamengo naquela temporada.

“Esses últimos dois anos foram por detalhe e eu, particularmente, quero fazer de tudo para buscar esse título. Então acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, acho que o grupo todo está consciente da importância que é a gente erguer essa taça. E acho que o grupo todo está de parabéns, vem em uma sequência boa de invencibilidade, acho que a gente tem que destacar isso, porque não é fácil ficar tantos jogos assim sem perder no Campeonato Brasileiro”, comentou Sasha.

A invencibilidade do Galo citada por Eduardo Sasha é de 16 jogos. O Atlético não perde no Brasileirão há 16 rodadas e, nesta sequência invicta, soma 12 vitórias e quatro empates. A última derrota foi há quase um turno, quando perdeu para o Santos, adversário da próxima rodada, por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Para o confronto deste sábado (9), o Atlético tem o retorno de Matias Zaracho, que cumpriu suspensão. Savarino, poupado contra a Chape por questões físicas, também deve voltar. Diego Costa, recuperado, é opção de Cuca. Eduardo Vargas e Mariano devem seguir de fora. Junior Alonso, Guilherme Arana e Alan Franco, com suas seleções, também continuam fora dos planos.

Atlético x Ceará

Motivo: 25ª rodada Campeonato Brasileiro

Data: sábado, 9 de outubro de 2021

Horário: 16h30

Local: Mineirão

Arbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Provável Atlético: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Réver (Igor Rabello) e Dodô; Allan, Jair, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Keno (Savarino). Técnico Cuca.

Provável Ceará: João Ricardo, Igor, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane, Vina; Kelvyn, Erick, Clebão. Técnico Tiago Nunes.