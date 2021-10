A torcida do Atlético marcou presença pela quarta vez no Mineirão desde o início da pandemia e, de novo, saiu com a vitória. Após a partida, o técnico Cuca comemorou o bom resultado no Brasileirão, saudou a torcida e celebrou os 100 jogos que completou como mandante no comando do Alvinegro. Mais de 10 mil torcedores acompanharam a vitória em cima do Ceará, no Gigante da Pampulha.

“Hoje eu fiz 100 jogos no Galo como mandante. Com mais de 82% de aproveitamento. Eu não tenho assessor de imprensa, não fico me bajulando das coisas. A assessora de imprensa é minha filha, mas só para coisas pequenas, ela tem outros afazeres. É difícil no mundo ter um treinador com 100 jogos como mandante e ter essa quantidade de aproveitamento. É muito difícil isso. Isso prova a força que temos jogando em casa”, disse Cuca.

Uma cena que já virou rotineira logo após os jogos do Galo disputado no Mineirão é a saudação à torcida, direto do gramado. Cuca, comissão técnica e jogadores vão à beira do gramado para agradecer a presença e apoio dos torcedores em mais uma batalha. Contra o Ceará, a cena se repetiu e o treinador explicou porque decidiu fazer isso.

“Quando a gente vai no campo, quando acaba, e põe os jogadores para agradecer e oferecer essa vitória ao torcedor é justamente para criar esse elo mais forte, o vínculo. Agradecer o que o pessoal tem feito. Eles tem nos ajudado muito. Tá uma sinergia muito legal e tomara que perdure assim até o final do campeonato”, disse Cuca.

Na próximada rodada, o Atlético encara o Santos, também no Mineirão. A bola rola às 19h de quarta-feira (13) e, para aumentar a adesão de torcedores nos jogos da competição nacional, o clube reduziu os preços dos ingressos. As vendas começas às 20h deste sábado (9).