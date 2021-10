Além do feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, se comemora o Dia das Crianças. Na família do engenheiro de produção Gabriel Araújo Silva, de 30 anos, e do filho dele, Bernardo, de 9, o Dia das Crianças vai envolver areia e mar. O pai afirma que a viagem será o melhor presente.

“Na pandemia, o que sobrava para a criança fazer era o videogame. Fica louco para encontrar outras crianças, e tenho certeza que ele vai gostar muito mais dessa viagem do que ganhar um brinquedo ou algum jogo”, disse.

A presidente do Departamento Científico de Primeira Infância da Sociedade Mineira de Pediatria, Laís Valadares, diz que o importante na data é que os pais marquem presença de verdade na vida dos filhos e demonstrem todo o afeto. “Sem dúvida nenhuma, o melhor presente é estar presente”, disse.

Jogar um jogo de tabuleiro em família, passear no zoológico, fazer um piquenique e até mesmo construir o próprio presente, tudo vale para o Dia das Crianças. Laís Valadares destaca que a criança não precisa ganhar muitos presentes, mas que, ao ganhá-lo, os pais precisam participar daquela brincadeira. A especialista explica que presentes não substituem os pais.

Dia das crianças online

Para celebrar a data, o projeto Na Pracinha, iniciativa que surgiu em BH, promove, entre os dias 12 e 17 de outubro, o “Tempo de Brincar, Encontro nas Nuvens”, um evento virtual com programação inclusiva e gratuita, com foco em toda a família. Ao longo desses cinco dias, serão disponibilizados no YouTube espetáculos de contação de histórias e brincadeiras cantadas, mediação de leitura de livros infantis e oficinas-vivências.

A educadora e produtora cultural Flávia Pellegrini, idealizadora do Na pracinha, explica que o projeto ocorre há quase dez anos. “O Na Pracinha é uma iniciativa de multilinguagem que realiza encontros brincantes pelos espaços públicos de Belo Horizonte . Com a pandemia, nossos encontros presenciais estão em suspenso, aguardando o momento que possamos retornar de forma segura”, explica.

Escolhas

Diversas atividades gratuitas para pais e filhos vão ser desenvolvidas em BH e região metropolitana durante o feriado e todo o mês de outubro. Confira algumas iniciativas, online ou presenciais! Projeto Na Pracinha 12/10 – Espetáculos virtuais Quintal da Guegué para Brincar Informações: napracinha.com.br/tempodebrincar Teatro Marília 9/10 e 10/10 – Espetáculo “Girafulô”, às 16h Minas Shopping De 12/10 a 12/12 – Aulas de skate De terça-feira a sexta-feira, das 17h às 22h; sábados, das 10h às 22h; e domingos, das 14h às 20h Todos os equipamentos são fornecidos gratuitamente para a aula. Informações: natividade.esp.br Memorial Vale – Praça da Liberdade 12/10 – Oficina de Malabares com a palhaça Lamparina, das 10h às 15h 12/10 – Oficina Brincando de Capoeira, com Daniel Sanches Informações: memorialvale.com.br Shopping Contagem Apresentações com personagens de histórias infantis, como Ariel, A Bela e a Fera, Cinderela, além de Ladybug e Cat Noir Informações: shoppingcontagem.com.br Partage Shopping Betim 10/10 – Espetáculo “Histórias Mágicas: O Rei do Bico de Tordo”, às 17h 12/10 – Espetáculo “Florinda: Imaginação sobre Rodas”, às 17h Informações: partageshoppingbetim.com.br Fonte: Pesquisa Direta