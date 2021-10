Apesar da última flexibilização nos protocolos para o funcionamento de bares e restaurantes em Belo Horizonte, empresários do setor não têm visto na prática grandes diferenças no dia a dia com os clientes. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG), as mudanças que precisaram ser feitas, como é o caso da ampliação do horário de funcionamento e o aumento do número de pessoas por mesa, têm ficado esquecidas.

Para o presidente da entidade, Matheus Daniel, as últimas flexibilizações na capital têm surtido pouco efeito para o setor. Neste sábado (8), a Prefeitura publicou o último decreto que altera algumas regras para o funcionamento de bares e restaurantes, entre elas, a ampliação da capacidade máxima para uma pessoa para cada 4m² da área total, em vez dos atuais 5m², e a retirada da obrigatoriedade de funcionário encarregado exclusivamente de borrifar álcool 70% nas mãos dos clientes no caso dos self service.

“São mudanças muito sutis, que não fazem diferença, porque na prática o número de pessoas por mesa permanece sendo de oito, o que não faz sentido. Em um aniversário e na própria casa, o cliente tem contato com mais gente e no bar precisa separar?”, questiona Daniel. “Precisamos ampliar o horário de funcionamento, estamos matando uma tradição em BH, que são os bares que funcionam de madrugada. Esse funcionamento até mais tarde não gera aglomeração”, pontua. Atualmente, bares e restaurantes na capital estão autorizados a funcionar até à 1h.

Falta de ônibus e incentivo

Os clientes têm voltado na opinião da maioria dos empresários, mas muitos não têm estrutura para manter o local aberto até mais tarde. É o caso do Agosto Butiquim, no bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte, e da Pizzaria Panorama, no bairro Floresta, na região Leste da capital. Segundo o proprietário Lucas Brandão, ele fechou os dois estabelecimentos às 23h por falta de ônibus para os funcionários.

“Não tenho como ficar pagando aplicativo para eles voltarem, alguns moram longe, sai em torno de R$ 60. O último ônibus para muitos funcionários vai só até às 22h. As medidas têm ajudado, mas é preciso esses ajustes”, afirma o empresário.

No Paulista Grill, no bairro Carmo, na região Centro-Sul de BH, o problema tem sido o faturamento. De acordo com o proprietário, Marcelo de Lima Rodrigues, 60% da receita caiu mesmo com todas as últimas flexibilização. “Eu fechei duas unidades e só estou com essa. O preço dos alimentos só sobem, o que a gente realmente precisa é de apoio financeiro, seja com parcelamento de IPTU e isenção de algumas taxas. As pessoas não estão tendo dinheiro para comer fora. Eu tinha 14 funcionários e agora são só três, a gente vai se mantendo a duras penas”, lamenta Rodrigues.

O estudante de engenharia Henrique Araújo, 22, até queria sair mais, mas falta tempo e dinheiro. “Olha a inflação, tudo está muito caro, a gente sai uma vez ou outra, porque senão chega o fim do mês e não dá. Além disso, eu trabalho e estudo até tarde e quando vou sair já está quase tudo fechando”, afirma.

O que fiz a PBH

Procurada, a Prefeitura da capital informou que o processo de reabertura vem acontecendo de maneira gradual e os avanços ocorrem a partir da avaliação dos impactos das últimas medidas de flexibilização nos indicadores epidemiológicos e assistenciais. O município destacou ainda que mantém diálogo permanente com o setor e diversas demandas para mudanças de regras já foram sendo contempladas nos últimos meses, incluindo a portaria deste sábado (9).

Sobre a falta de ônibus, a PBH afirmou que já foi publicado no Diário Oficial do Município uma portaria, que estabelece para as concessionárias um plano de recomposição da frota de veículos para garantir a prestação dos serviços. De acordo com a portaria, a recomposição deverá dimensionar o número de viagens e a frota de veículos por faixa horária e por linha para atendimento à demanda de passageiros. “É dever das concessionárias cumprir as diretrizes dos decretos e dessa nova portaria que estabelecem a lotação máxima dos ônibus e a BHTRANS tem fiscalizado e autuado as empresas que têm descumprido as regras”, informou por meio de nota.

Em relação ao auxílio para os empresários do setor, o município destacou que foram suspensos todos os vencimentos de 2020 relacionados a taxas e impostos das empresas afetadas pela pandemia. Além disso, segundo a PBH, tem sido publicado leis específicas com objetivo de auxiliar esses empresários e comerciantes, como a criação do Programa Reativa BH, que pretende estimular a atividade econômica e amparar os contribuintes do município no pagamento de seus débitos.

Em nota, a Prefeitura ressaltou ainda que cerca de 483 mil pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos junto ao município – vencidos até 31 de dezembro de 2020 – poderão renegociar o pagamento de suas dívidas com descontos que variam de 20% a 100%, de acordo com a forma e condições escolhidas. A adesão ao programa deverá ser feita até o dia 27 de dezembro.