Foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais o edital de concurso para 519 vagas na Polícia Civil do Estado. São 62 vagas para delegado, nove para médico legista, 21 vagas para perito criminal, 30 vagas para investigador de polícia e 397 vagas para escrivão da polícia.

As inscrições começam no próximo dia 11 de outubro e vão até o dia 9 de novembro. As provas serão realizadas nos dias 12 e 19 de dezembro. Os salários variam de R$ 4.631 a R$ 10.028, dependendo do cargo.

