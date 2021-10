O América entra em campo na noite deste sábado (9), às 21h, diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A. O Coelho inicia a rodada na décima colocação, com 30 pontos, enquanto o Juventude está na 15ª posição, com 27.

O Coelho acumula sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates, e vem de triunfo sobre o Palmeiras, por 2 a 1; resultado que dá ao Coelho confiança para encarar o Jaconero, como destaca o técnico Vagner Mancini. “Vai com moral (o América) porque têm mostrado dentro de campo um futebol que os amadurece”, disse.

O Juventude não vence há dois jogos, empatou com o Palmeiras em 1 a 1, e foi derrotado por 3 a 1 pelo lanterna Sport. Nas últimas quatro rodadas oscilou e perdeu posições na tabela de classificação, caindo para a 15ª posição. Agora, tenta se reabilitar.

Como chegam os times?

O Coelho teve pouco tempo de preparação para o duelo, foram apenas dois dias, sendo o primeiro treino em Belo Horizonte, no CT Lanna Drumond, onde os considerados titulares participaram de trabalho regenerativo. O segundo treino em Caxias do Sul, nesta sexta-feira (8), contou com os relacionados, que treinavam bolas paradas quando foram surpreendidos pela forte chuva que atingiu a cidade, e por isso, a atividade teve de ser interrompida.

A principal dúvida para o jogo é Mauro Zárate, que sentiu dores na coxa direita no jogo contra o Palmeiras e passou por exames, mas está sendo reavaliado pelo DM. Se não tiver condições, deve ser substituído por Felipe Azevedo, que iniciou o jogo passado no banco de reservas. Uma mudança é certa, na lateral-direita: Patric cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Diego Ferreira deve assumir a posição.

O Juventude também deve ter mudanças para o duelo. A começar pela zaga, onde Forster deve ser acionado na zaga na vaga de Quintero, que tem falhado nos últimos jogos. No ataque, Ricardo Bueno deve retornar ao time, após ficar de fora das partidas contra o Palmeiras e Sport, devido a um desconforto na coxa esquerda.

O goleiro Douglas, que deixou o gramado da Arena Pernambuco na ambulância, está recuperado do corte sofrido na cabeça e deve ser titular na partida. Quem também volta ao time é o atacante Paulinho Boia, que estava afastado do grupo por indisciplina, mas foi reintegrado.

Público

O confronto marca o retorno dos torcedores do Jaconero ao Estádio Alfredo Jaconi após 19 meses de pandemia do coronavírus. Haverá uma barreira sanitária nas proximidades do Alfredo Jaconi.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X JUVENTUDE

Motivo: 25ª rodada da Série A

Data: 9 de outubro de 2021

Horário: 21h (Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Premiere e Rádio Super 91,7FM

Árbitro: Alexandre Vargas de Jesus (CBF/RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (CBF/RJ) e Luiz Cláudio Regazone (CBF/RJ)

VAR: Carlos Eduardo Braga (CBF/RJ)

Juventude: Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson e Guilherme Castilho; Capixaba (Wescley), Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo (Zárate), Ademir e Fabrício Daniel. Técnico: Vagner Mancini.