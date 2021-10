Para seguir sonhando com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, o Tombense recebe, neste sábado (9), às 17h, o Manaus, em Tombos, em jogo válido pela 2ª rodada da segunda fase da Série C. As equipes têm três pontos cada e brigam pela liderança do Grupo D. O Manaus leva vantagem no saldo de gols.

A equipe mineira vem de vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga na última rodada, em Erechim. O gol foi marcado por Rubens aos 26 minutos do segundo tempo. O Manaus, não só venceu na estreia da segunda fase, como goleou o Novorizontino por 5 a 0, os gols foram marcados por Gabriel Davis, Rafhael Lucas, Douglas Lima (duas vezes) e Guilherme Pira.

Na primeira fase, o Tombense obteve 27 pontos, e ficou em segundo lugar do Grupo A. O Manaus foi o quarto colocado, com 26. Vale lembrar que ascendem à Série B os dois melhores colocados de cada grupo. E vão à final os dois líderes de cada chave.

Público

A partida marca o retorno da torcida do Gavião-Carcará ao estádio após um ano e sete meses. A última partida com público foi na vitória do Tombense sobre a Caldense por 2 a 1, pela nona rodada do Campeonato Mineiro do ano passado. Para o jogo de hoje, a diretoria colocou à venda cerca de dois mil ingressos à venda (30% da capacidade do estádio), no valor de R$ 60 e meia entrada a R$ 30.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE X MANAUS

Motivo: segunda rodada da segunda fase

Data: 9 de outubro de 2021

Horário: 17h (Brasília)

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (CBF/MS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (CBF/MS) e Marcos dos Santos Brito (CBF/MS)