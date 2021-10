O Santos recebe o Grêmio neste domingo (10), às 16h, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será decisiva para as duas equipes que lutam contra o rebaixamento do campeonato.

A vitória é fundamental para os clubes se manterem na primeira divisão do Brasileiro. Sem vencer há 11 jogos, maior jejum desde 1986, sendo nove deles pelo Nacional, o Santos pode abrir vantagem diante da zona de rebaixamento. Com 25 pontos, o Peixe tem dois de vantagem sobre o próprio Grêmio -primeiro time no Z4, a frente de Bahia, Sport e Chapecoense. O rival não vence há três rodadas e sofreu oito gols nesse período, somando apenas um ponto.

O técnico Fábio Carille deve escalar o mesmo time que empatou com o São Paulo. O treinador gostou da postura da equipe no Morumbi e apontou melhoras técnicas do Santos. A única dúvida é a do volante Camacho, que segue com dores na panturrilha. Caso não possa atuar, Danilo Boza deve ser o substituto, com Vinícius Balieiro indo para o meio-campo.

Pelo Grêmio, Felipão também pode repetir o time que empatou diante do Cuiabá. A dúvida principal dúvida fica entre Campaz e Ferreira. Diego Souza pode perder a posição para Churín.

A partida deste domingo na Vila Belmiro será a primeira com a presença de torcedores desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020. A torcida do Peixe esgotou todos os ingressos para o confronto. Por determinação do Governo de São Paulo, a venda foi limitada a 30% da capacidade do estádio.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h deste domingo (10)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda, (RJ)

Transmissão: Premiere