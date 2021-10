Na segunda edição da Feira Literária de Tiradentes (Fliti), que acontece entre os dias 14 e 17 de outubro na famosa cidade histórica de Minas Gerais, a escritora mineira Paula Pimenta – uma das homenageadas da feira neste ano – também estará rodeada de conterrâneos, convidados para participar das mais diversas atividades que integram a programação do evento. São escritores e artistas da música e do teatro, de Tiradentes e região, que vão conversar sobre literatura, contar histórias e apresentar seus trabalhos.

Escritor do Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes (IHGT), Luiz Cruz participou da primeira edição da Fliti e celebra a oportunidade de estar de volta à feira para falar sobre o trabalho que desenvolve. “Um dos livros que nós vamos lançar é o guia ‘Borboletas da Serra de São José’, que foi editado no ano passado. Eu compartilho a autoria com o escritor Ello Brasil, que é de Santa Cruz de Minas, cidade aqui ao lado de Tiradentes”, disse Cruz, que traz no currículo uma extensa produção literária.

Para ele, a Fliti é uma oportunidade de encontro dos escritores e artistas com o público da cidade histórica e arredores. Sobre sua participação na feira, o escritor contou que o objetivo é apresentar um novo olhar sobre a região. “Não só no aspecto do patrimônio arquitetônico e paisagístico, mas também das nossas peculiaridades com relação ao patrimônio humano. Como isso é mantido pelas pessoas? Como elas agregam valor ao nosso patrimônio, tanto material quanto imaterial?”, pontuou.

“O livro é um instrumento extremamente importante para veicular os nossos pensamentos, os nossos saberes, e ir ao encontro da comunidade, para compartilhar tudo isso. E a Fliti chega para agregar à nossa cidade”, comentou Luiz Cruz.

Livro de poemas

Outro lançamento previsto para esta edição da Fliti é o livro “Palavras em Mim”, da tiradentina Márcia Gomes. Esta é a segunda obra individual da escritora, que já participou de seis publicações voltadas à área de pesquisa histórica. “Em ‘Palavras em Mim’, eu reúno poemas que foram escritos durante uns 15 anos da minha vida. Eu falo da mulher que habita em mim, da mulher que eu fui e da mulher que eu me tornei; da mãe que eu sou e da filha que eu sou. Eu falo de mim”, explicou Márcia, que participou da edição anterior da Fliti e, na ocasião, lançou o livro “Uma Menina de Minas”.

Ela, que no ano passado criou a editora Aquarius Produções Culturais, aguarda ansiosa o começo da feira. “Foi uma felicidade imensa participar da primeira edição desse evento literário, que privilegiou e que continua privilegiando as manifestações culturais locais, as instituições da cidade, os escritores locais, as editoras locais”, ressaltou.

Mais atrações

Além da participação de escritores da região de Tiradentes, a 2ª Fliti terá espetáculos de música e de teatro. Entre as atrações confirmadas está a Companhia de Inventos, de teatro de bonecos e marionetes, com o espetáculo “Construtor do Imaginário”. “Ele mexe com a imaginação das pessoas pois, mesmo sem contar uma história literária, mexe com essa leitura do mundo. A gente mostra a forma de construção dos bonecos. Pegamos bonecos que estavam inacabados no ateliê, demos vida a eles e os transformamos em novos personagens. Fazemos essa brincadeira, que, na verdade, é um exercício da criatividade e da imaginação”, explicou o marionetista Bernardo Rohrmann, também conhecido como Nado, que trabalha ao lado da esposa, Renata Franca, produz e apresenta os espetáculos.

Nado afirma que a Fliti chegou a Tiradentes “para interagir com a comunidade”. Segundo ele, foi um festival feito para a cidade e que, no ano passado, quando aconteceu a primeira edição, atraiu turistas, mas, principalmente, contou com a participação de muitos tiradentinos. Para o marionetista, a Companhia de Inventos, que participa pela segunda vez do evento, chega com saudades do público – por causa da pandemia do coronavírus, esse contato havia acontecido pela última vez no começo de 2020. “A participação na Fliti é a possibilidade de reencontro, no espaço aberto, com o público. Então, estamos esperando com muita alegria por isso. O público pode esperar uma energia muito boa”, garantiu ele.

A tradicional Banda Ramalho, uma das mais antigas do Estado de Minas Gerais (ela está em atividade desde o ano de 1860), também participará da Fliti e fará o show de encerramento da feira neste ano, no próximo dia 17. “No ano passado nós fomos convidados para participar da feira, também fazendo o encerramento. Neste ano vamos participar da segunda edição, com muito prazer”, afirmou Willer Silveira, diretor presidente da Sociedade Orquestra e Banda Ramalho. “Recebemos esse convite com muita honra, com muito orgulho, pois é uma feira muito interessante que vem somar à parte cultural da cidade de Tiradentes”, ressaltou Silveira. “É um evento que está se tornando muito importante para nós, de Tiradentes, pois é de extrema necessidade valorizar a arte”, disse.