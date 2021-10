Um homem de 29 anos entrou na casa da mãe dele, de 56 anos, se trancou lá dentro e disse que ia colocar fogo na residência, caso ela não desse as chaves do veículo dela para ele, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (8). O rapaz é usuário de drogas e costuma dirigir alcoolizado por isso a mulher não queria dar o carro para ele.

Os policiais militares foram acionados pela vítima que estava na rua. A mulher ficou fora de casa depois que o filho entrou na residência e trancou o portão com cadeado. Ela disse que pretendia vender o carro por causa do filho ficar dirigindo sob efeito de entorpecentes.

A Polícia entrou na casa e encontrou as duas portas danificadas e o guarda-roupas da mulher completamente revirado e as roupas todas jogadas no chão. O homem foi preso e o caso encaminhado à Polícia Civil para investigações.