Atlético e Ceará se enfrentam neste sábado (9), às 16h30, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta será a quarta partida da equipe com público no Mineirão desde o início da pandemia. Para evitar aglomerações, a Prefeitura de Belo Horizonte montou uma operação especial no entorno do Gigante da Pampulha.

De acordo com a PBH, a partir das 12h30 a BHTrans inicia a operação especial de trânsito e transporte no entorno do Mineirão. Faixas de pano serão implantadas para orientar os motoristas e agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, PMMG e Guarda Municipal) irão monitorar o trânsito na região. Para a segurança de todos, a BHTrans orienta os motoristas a redobrar a atenção e respeitarem a sinalização implantada e os agentes de trânsito.

Interdições no Trânsito

– Em função das restrições impostas pela pandemia do Coronavírus, ônibus do transporte coletivo e veículos fretados não terão acesso ao entorno do Mineirão.

– A partir das 12h30, a avenida Antônio Abrahão Caram será interditada na interseção com a avenida Coronel Oscar Paschoal, no sentido em direção à avenida Antônio Carlos.

– Não haverá pontos de bloqueio para veículos particulares e pedestres no entorno do estádio.

Desvios do Transporte Coletivo

Com a interdição, as linhas que circulam no entorno do Mineirão terão seus itinerários alterados. Todos os pontos no entorno do estádio serão desativados e os usuários deverão usar os pontos localizados ao longo do desvio.

Para desembarque dos torcedores, o ponto mais próximo ao estádio está localizado na avenida Chaffir Ferreira, em frente ao número 611.