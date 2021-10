O vôlei com conhecimento e independência jornalística

As semifinais do estadual masculino em São Paulo nos dão esperança de dias melhores.

Projetos sérios, responsáveis e em busa da consolidação.

É o caso da Vedacit/Guarulhos. E pode ser o caminho de São José dos Campos.

É muito bom, diante do cenário e a crise que assola a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, ver dois times surgirem com perspectivas de serem grandes no futuro.

Guarulhos está na frente.

São José deve se espelhar no que o adversário construiu nas últimas temporadas.

Guarulhos passou com méritos. Vitória sofrida no segundo jogo por 3 sets a 2, mas não seria nenhum absurdo ver a decisão acabar no golden set.

Um erro de saque no quinto set mudou o destino da semifinal.

Guarulhos tem todo o direito de sonhar com o inédito título estadual.

São José nunca chegou tão longe e sai de cabeça erguida.