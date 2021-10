Um homem de 37 anos que matou a ex-mulher, de 41 anos, no Rio de Janeiro, foi preso na cidade de Coroaci, na região Leste de Minas Gerais, neste sábado (9). O suspeito matou a manicure Francisca Elizabeth dos Santos a facadas, no dia do aniversário da filha do casal, de 8 anos. A criança viu o crime.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o crime foi no último dia 4 de outubro deste ano, quando foi decretada a prisão preventiva do suspeito que ficou foragido. Havia informações de que ele estivesse em Minas Gerais, o que foi confirmado e, neste sábado, ele foi preso.

A Polícia Militar de Coroaci deflagrou uma operação e encontrou o homem em uma casa da zona rural dormindo na cama do imóvel. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Guanhães.

O crime

A manicure foi morta na casa onde morava, em Guaratiba, quando estava fazendo os preparativos para a festa de aniversário da filha de 8 anos. O suspeito invadiu a casa dela e deferiu várias facadas na ex. A criança ficou sentada no chão vendo tudo.

A vítima ainda conseguiu sair para a rua e pedir socorro. Ela foi levada a um hospital por vizinhos, mas não resistiu e morreu. O suspeito já tinha agredido a manicure outras vezes e não aceitava o fim do relacionamento, que tinha ocorrido há quatro meses.

Ele fazia uma série de ameaças a manicure. Após saber que ela estava namorando ele se revoltou e cometeu o feminicídio. A vítima tinha medida protetiva contra o suspeito. Ela deixou outras duas filhas de 16 e 22 anos que não eram filhas do homem.