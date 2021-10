Uma idosa, de 61 anos, foi baleada acidentalmente durante um acerto de contas, neste sábado (9), no distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no início da tarde quando dois homens em uma moto passaram em frente a um restaurante da cidade para acertar contas com um outro jovem que estava almoçando no local. Um dos homens, então, desceu da motocicleta com um facão na mão e tentou acertar o rapaz, que conseguiu fugir.

Iniciada uma perseguição, minutos depois testemunhas ouviram o barulho de cinco tiros. Três balas acertaram em uma idosa que estava passando pelo local no momento do crime. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no Centro de Nova Lima. O estado de saúde dela é estável.

Acionada, a Polícia Militar (PM) localizou o homem que foi perseguido e os dois jovens que estavam na moto. A corporação apreendeu o facão na casa de um dos suspeitos e a arma de fogo usada no crime foi encontrada na casa de uma terceira pessoa. Todos os envolvidos estão sendo encaminhados para a delegacia da cidade para prestar depoimento.

“A dupla inicialmente confessou o crime e apontou uma possível briga que aconteceu na noite anterior como um dos motivos para terem iniciado a perseguição contra o rapaz. A senhora, infelizmente, estava passando no local durante o acerto de contas”, explica a tenente, coordenadora de policiamento da Unidade de Nova Lima, Jéssica Oliveira.