Um homem de 70 anos morreu após bater de frente com um ônibus coletivo da linha 3967 (Mateus Leme / Betim) em Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na MG-050, no sentido Betim, em uma curva. O motorista do Fiat Way perdeu o controle e bateu com o ônibus. Ele ficou preso às ferragens e morreu na hora.

No coletivo três pessoas ficaram feridas, uma mulher de 42 anos, outra de 50 e um menino de 10 anos. Eles são atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia da Polícia Civil é aguardada no local.