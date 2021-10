Na noite deste sábado (9), Matheus Cavichioli, do América, encarou o seu ex clube, o Juventude, em partida válida pela 25ª rodada da Série A. O empate em 1 a 1 foi valorizado pelo goleiro, que considerou ‘difícil’ o duelo com o time de Caxias do Sul.

“Uma partida difícil, sempre muito difícil jogar aqui. Eu sei disso porque fiz parte disso aqui, ainda mais que agora liberou a torcida novamente. A torcida empurra o tempo todo, mesmo quando tomaram o gol a torcida começou a gritar mais forte. Então é um lugar complicado, um jogo truncado”, disse, em entrevista ao Premiere.

Natural de Caçador, em Santa Catarina, Cavichioli está acostumado com os jogos contra os times do sul. Neste duelo, não foi diferente; o arqueiro americano fez quatro defesas, sendo duas dentro da área e ganhou todos os duelo, um pelo chão e dois pelo alto. Porém, não teve felicidade na saída da meta, que culminou no gol do Juventude, aos 43 minutos do primeiro tempo.No cabeceio de Dahwan, o goleiro saiu errado e ao tentar espalmar a bola, se atrapalhou.

Agora, o América terá pela frente outro confronto no sul do país, diante do Internacional, na quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada da Série A.