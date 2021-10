Foram sorteadas neste sábado (10), as 15 dezenas do concurso 2344 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,5 milhão

Os números sorteados foram os seguintes: 09-04-16-06-11-10-12-03-01-20-13-21-19-07-17

Os prêmios da Lotofácil vão para apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Durante a pandemia, não há presença de público, mas os sorteios são transmitidos pelas redes sociais da Caixa.