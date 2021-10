Lulu Santos / Divulgação

Lulu Santos já cantava: “Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite”. E neste sábado (9), a partir das 20h, o que os fãs do cantor podem esperar é um reencontro com ele, que lançará a nova turnê, “Alô Base”, que marca o retorno dele aos palcos, em uma live. A “Lulu Live” será transmitida pelo Globoplay (com sinal aberto para não assinantes da plataforma) e contará com a participação da banda Melim.

“A turnê ‘Alô Base’ também celebra os 40 anos de lançamento de meus dois primeiros singles, ‘Tesouros da Juventude’ e ‘Areias Escaldantes’, que estiveram muito tempo fora do set list e agora retornam triunfais abrindo os procedimentos”, contou Lulu.

A “Lulu Live” também trará músicas inéditas no repertório. Uma delas é “Inocentes”, recém-lançada parceria com a banda Melim. “A canção em si é uma indagação acerca daquilo que se perdeu dos fundamentos desta contracultura ‘hippie’ que em tantos aspectos modificou a humanidade e a fez se repensar, e que são, particularmente, os fundamentos de minha própria ideologia – por falta de melhor palavra”, explicou Lulu, que antes havia gravado com o Melim “Cabelo de Anjo”, canção que está no segundo álbum da banda.

“Minha expectativa (para a live) é a melhor possível, é nosso retorno com um show renovado, lançamento, participação luxuosa, uma reconexão”, disse o cantor.

Lulu adianta que a turnê “Alô Base”, que deve rodar o país, trará grandes sucessos da carreira dele, como “O Último Romântico” e “Tempos Modernos”, mas garante: “Nunca é a mesma coisa, entrar em cena é um mergulho, um carrossel de sensações, é viciante”.