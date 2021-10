Moradores de 12 a 55 anos da cidade de São João do Paraíso, no Sul de Minas, que ainda não tomaram nenhuma vacina contra a Covid-19, vão poder participar de um estudo da prefeitura, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para a aplicação de duas doses da vacina da Janssen. Atualmente, o imunizante é aplicado em dose única em todo o mundo.

Para participar do estudo os interessados devem seguir alguns critérios. No público entre 18 a 55 anos, os participantes não podem ter tido um teste positivo para o coronavírus, além de não ter tomado outra vacina para prevenção do vírus. É preciso também que o interessada esteja em boas condições de saúde e se tiver alguma doença é necessário que esteja controlada.

Já o público de 12 a 17 anos, os pais ou responsáveis devem concordar com a pesquisa. O jovem não teve ter tomado outra vacina para prevenção da Covid-19, e também deve estar com bom estado de saúde. Para ambos os públicos, segundo a prefeitura, haverá triagem para avaliar o quadro clínico de cada participante, antes da inscrição no estudo. Vale lembrar que atualmente apenas o imunizante da Pfizer é autorizado pela Anvisa para a aplicação em adolescente no Brasil.

De acordo com prefeito da cidade, Marcelo Morais (PSC), o objetivo da prefeitura em participar dos testes é dar a oportunidade de mais pessoas serem vacinadas, “além de contribuir com um trabalho que trará resultados positivos para toda a população”.

Como participar

Os formulários para as pessoas que tiverem interesse em participar da pesquisa estão disponíveis no site da prefeitura.

A reportagem de O TEMPO entrou em contato, na noite deste sábado (9), com a Universidade e com a prefeitura da cidade para saber mais detalhes do estudo e não conseguiu retorno. A farmacêutica Johnson & Johnson, responsável pelo produção da Janssen, também foi procurada para comentar a pesquisa.