Uma mulher de 35 anos morreu em um acidente, na madrugada deste sábado (9), na avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Lagoinha, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ela dirigia um Ford Ka, no sentido centro, quando perdeu o controle e colidiu com a mureta de proteção.

De acordo com a Polícia Militar, havia outras três pessoas dentro do carro, de 24, 26 e 33 anos, que se feriram e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros encaminhadas a um hospital particular. O óbito da mulher foi atestado no local por um médico do Samu.

Elas contaram que era por volta de 0h da manhã quando a motorista se assustou com um carro preto que encontrou, de repente, na avenida Cristiano Machado. Ela perdeu o controle e bateu.