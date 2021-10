Portugal venceu o Catar por 3 a 0 neste sábado, em partida amistosa na qual o atacante Cristiano Ronaldo chegou à marca de 181 jogos pela equipe, batendo o recorde europeu de atuações por uma seleção do espanhol Sergio Ramos (180).

No duelo disputado na cidade portuguesa de Faro (sul do país), Cristiano Ronaldo abriu o marcador para os donos da casa na reta final do primeiro tempo (minuto 37).

O zagueiro José Fonte fez o segundo no início do segundo tempo (48) e André Silva fechou a conta (90).

Segundo colocado no Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo , com 14 pontos, a um ponto da líder sérvia, os porugueses pode reconquistar a primeira posição da chave, que dá vaga direta para o Mundial do Catar, se vencer o Luxemburgo (3º, com seis unidade) na terça-feira.

Nas eliminatórias da Europa, os dez primeiros colocados de cada chave garantem vaga direta no Mundial do Catar. Já os dez segundos colocados mais os dois melhores classificados da fase de grupos da Liga das Nações, que não ficaram em primeiro ou segundo nas eliminatórias, disputam um torneio mata-mata por três vagas na próxima Copa do Mundo